لراحتك وراحة عيلتك امتلك شقتك فى العاصمة السياحية

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صورة الاعلان: لراحتك وراحة عيلتك امتلك شقتك فى العاصمة السياحية - في الجيزة مصر

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عايز تعيش مرتاح انت وعيلتك امتلك شقتك فى العاصمة السياحية وسط كل خدماتك اللى تحتاجها ملاهى لاولادك ومولات ونادى رياضى وصحى ومستشفيات ومدارس شقتك 159 م (3 غرف +مطبخ +2 حمام +ريسبشن +تراس )بمقدم بسيط وباطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وخليك مرتاح فى العاصمة السياحية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 196,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/3/2020
رقم الإعلان: 2054656
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