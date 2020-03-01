لراحتك وراحة عيلتك امتلك شقتك فى العاصمة السياحية

(للبيع)
|عايز تعيش مرتاح انت وعيلتك امتلك شقتك فى العاصمة السياحية وسط كل خدماتك اللى تحتاجها ملاهى لاولادك ومولات ونادى رياضى وصحى ومستشفيات ومدارس شقتك 159 م (3 غرف +مطبخ +2 حمام +ريسبشن +تراس )بمقدم بسيط وباطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وخليك مرتاح فى العاصمة السياحية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054656
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