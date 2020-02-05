لدي نسخة اصلية عمرها يفوق ال 600 سنة للمخطوطة الرائعة "دلائل الخيرات و شوارق الانوار " التحفة النادرة للإمام الجزولي رحمه الله التي يتهافت عليها المتصوفون و عشاق التحف الإسلامية النادرة النسخة كتبها جدي الأول رحمه الذي عاصر الإمام الجزولي و نقل المخطوطة و صححها بعد وفاة الإمام الجزولي و توارثت النسخة بعد ذلك ابا عن جد الى يومنا هذا و النسخة موجودة لدي حاليا و في أمان تام