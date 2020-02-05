(للبيع)
|لدي نسخة اصلية عمرها يفوق ال 600 سنة للمخطوطة الرائعة "دلائل الخيرات و شوارق الانوار " التحفة النادرة للإمام الجزولي رحمه الله التي يتهافت عليها المتصوفون و عشاق التحف الإسلامية النادرة النسخة كتبها جدي الأول رحمه الذي عاصر الإمام الجزولي و نقل المخطوطة و صححها بعد وفاة الإمام الجزولي و توارثت النسخة بعد ذلك ابا عن جد الى يومنا هذا و النسخة موجودة لدي حاليا و في أمان تام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زكرياء
|التليفون:
|212634684371+
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الدار البيضاء- الدار البيضاء
Alabama - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051925
1 دينار
1 دينار
اتصل
اتصل
1 درهم
600 درهم
1 دولار
1 دولار
1 درهم
1 درهم
1 درهم
1 درهم
1 درهم
1 درهم
1 درهم