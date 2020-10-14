لدينا نقل عفش حي المنوسيه بالرياض

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو يوسف لنقل العفش
التليفون: 0558795399

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العنوان: دينا نقل عفش حي المنوسيه بالرياض 0558795399- الرياض المنوسيه
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600 ريال
تاريخ الإعلان: 11/12/2020
رقم الإعلان: 2075810
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