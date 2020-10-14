لدينا نقل عفش حي المنوسيه بالرياض

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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو يوسف لنقل العفش
|التليفون:
|0558795399
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|العنوان:
|دينا نقل عفش حي المنوسيه بالرياض 0558795399- الرياض المنوسيه
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075810
400 ريال
400 ريال