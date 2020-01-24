لدينا من المغرب معلمين باريستا ساخن وبارد تخصص جميع أنواع العصير

(طلب عمل)
|شركة النخبة المغربية توفر لكم من الجنسية المغربية معلمين باريستا ساخن وبارد تخصص جميع أنواع العصير الطازجة كوكتيلات مشكلة / عصير طبقات / صلطة الفواكه / تخصص الساخن القهوة الإيطالية / كأبو تشينو / وقهوة وحليب / حليب وشوكولا / شاي المغربي / قهوة اكسبرس / كريب وافل / لديهم خبرة في أرقى المطاعم والفنادق للمزيد من المعلومات تواصلوا معنا عبر الجوال + واتساب 00212608162660
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352562
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|العنوان:
|عين السبع- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050315
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم