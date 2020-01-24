لدينا من المغرب معلمين باريستا ساخن وبارد تخصص جميع أنواع العصير

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة النخبة المغربية توفر لكم من الجنسية المغربية معلمين باريستا ساخن وبارد تخصص جميع أنواع العصير الطازجة كوكتيلات مشكلة / عصير طبقات / صلطة الفواكه / تخصص الساخن القهوة الإيطالية / كأبو تشينو / وقهوة وحليب / حليب وشوكولا / شاي المغربي / قهوة اكسبرس / كريب وافل / لديهم خبرة في أرقى المطاعم والفنادق للمزيد من المعلومات تواصلوا معنا عبر الجوال + واتساب 00212608162660
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الخليج جوب
التليفون: 00212680352562

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عين السبع- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 درهم
تاريخ الإعلان: 24/1/2020
رقم الإعلان: 2050315
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: توفر لكم شركتنا كافة التخصصات من العمالة المغربية المهنية والحرفية - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

توفر لكم شركتنا كافة التخصصات من العمالة المغربية المهنية والحرفية

(طلب عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

توفر لكم شركتنا كافة التخصصات من العمالمة المغربية المهنية والحرفية : منها تخصصات في مجال المطاعم وا.
القسم: 

1 درهم

24/1/2020
صورة الاعلان: استقدام طاقم شامل ومتكامل للعمل بالفنادق والمطاعم من الجنسية المغربية - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

استقدام طاقم شامل ومتكامل للعمل بالفنادق والمطاعم من الجنسية المغربية

(طلب عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

يتوفر لدينا طاقم شامل ومتكامل من : عمال _ موظفين استقبال _ خدمة غرف _ شيفات وطباخين _ معلمين باريستا.
القسم: 

1 درهم

24/1/2020
صورة الاعلان: شركة النخبة المغربية توفر طباخين مغاربة خبرة بالطبخ المغربي و الاروبي - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة النخبة المغربية توفر طباخين مغاربة خبرة بالطبخ المغربي و الاروبي

(طلب عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

يتوفر لدينا طباخين مغاربة محترفين من عدة تخصصات _ مطبخ أروبي _ مطبخ ايطالي _ مطبخ مغربي _ لديهم خبرة.
القسم: 

1 درهم

24/1/2020
صورة الاعلان: متوفر لدينا من المغرب نادلين و نادلات مطاعم وكوفي شوب جاهزين للعمل لديكم - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

متوفر لدينا من المغرب نادلين و نادلات مطاعم وكوفي شوب جاهزين للعمل لديكم

(طلب عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

نتوفر على نادلين و نادلات مطاعم وكوفي شوب من الجنسية المغربية يتميزون بالأناقة والمظهر الحسن وفيهم ك.
القسم: 

1 درهم

24/1/2020
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب تستقدم امهر معلمين بيتزا والمعجنات - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب تستقدم امهر معلمين بيتزا والمعجنات

(طلب عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

يتوفر لدينا من المغرب معلمين متخصصين في عمل البيتزا و المعجنات : _ الإتقان في تحضير البيتزا بجميع ان.
القسم: 

1 درهم

24/1/2020
صورة الاعلان: يوجد لدينا من المغرب معلمين شاورما متخصصين ومحترفين جاهزين للعمل لديكم - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

يوجد لدينا من المغرب معلمين شاورما متخصصين ومحترفين جاهزين للعمل لديكم

(طلب عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

يتوفر لدينا معلمين شاورما متخصصين في القص والتتبيل وشك دجاج ولحم ولهم عدة خلطات للتتبيل خبرات في مطا.
القسم: 

1 درهم

24/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: يتوفر لدينا من المغرب معلمين عصائر ومشروبات سخنة خبرة سنوات بهذا المجال - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

يتوفر لدينا من المغرب معلمين عصائر ومشروبات سخنة خبرة سنوات بهذا المجال

(طلب عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

يتوفر لدينا من المغرب معلمين عصائر ومشروبات سخنة خبرة سنوات بهذا المجال يثقن عمل جميع أنواع المشروبا.
القسم: 

1 درهم

24/1/2020
صورة الاعلان: معلمين وجبات سريعة خبرة عالية بالهمبرغر وطاكوس وكافة أنواع سندويشات السناك - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

معلمين وجبات سريعة خبرة عالية بالهمبرغر وطاكوس وكافة أنواع سندويشات السناك

(طلب عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

يتوفر لدينا من المغرب معلمين وجبات سريعة خبرة عالية بالهمبرغر وطاكوس وكافة أنواع سندويشات السناك يتم.
القسم: 

1 درهم

24/1/2020
صورة الاعلان: بيتزا و معجنات معلمين من المغرب و تونس - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

بيتزا و معجنات معلمين من المغرب و تونس

(طلب عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

للبيتزا و المعجنات ذوي خبرة عالية مكتب الأسمر نور الغرب يوفر لكم معلمين تألقوا في كل الأماكن التي اش.
القسم: 

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: لدينا من المغرب معلمين باريستا ساخن وبارد تخصص جميع أنواع العصير - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

لدينا من المغرب معلمين باريستا ساخن وبارد تخصص جميع أنواع العصير

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب يوجد لديها من الجنسية المغربية معلمين باريستا ساخن وبارد تخصص جميع أنواع العصير الطا.
القسم: 

1 درهم

8/1/2020
صورة الاعلان: لدينا من المغرب معلمين كرواصة مغربية و غربية خبرة بارقى المخابز - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

لدينا من المغرب معلمين كرواصة مغربية و غربية خبرة بارقى المخابز

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب يتوفر لديها من المغرب معلمين كرواصة مغربية و غربية ذو خبرة كبيرة في أرقى المخابز في .
القسم: 

1 درهم

8/1/2020
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب تستقدم معلمين متخصصين بعمل البيتزا و المعجنات - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب تستقدم معلمين متخصصين بعمل البيتزا و المعجنات

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مكتب الخليج جوب للإستقدام يتوفر لدينا من المغرب معلمين متخصصين في عمل البيتزا و المعجنات يتميزون : _.
القسم: 

1 درهم

8/1/2020
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب لديها من المغرب معلمين شاورما متخصصين ومحترفين - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب لديها من المغرب معلمين شاورما متخصصين ومحترفين

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

يتوفر لدينا معلمين شاورما متخصصين في القص والتتبيل وشك دجاج ولحم ولهم عدة خلطات للتتبيل خبرات في مطا.
القسم: 

1 درهم

8/1/2020
صورة الاعلان: نوفر لكم من المغرب معلمين همبرجر و سندويشات من الجنسية المغربية - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

نوفر لكم من المغرب معلمين همبرجر و سندويشات من الجنسية المغربية

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب توفر معلمين همبرجر و سندويشات من الجنسية المغربية _ يتميزون الاتقان لجميع انواع السن.
القسم: 

1 درهم

8/1/2020
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب تستقدم طباخين مغاربة محتصين في الطبخ المغربي والاروبي - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب تستقدم طباخين مغاربة محتصين في الطبخ المغربي والاروبي

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب يوفر لكم اليوم طباخين وطباخات مغاربة محترفين من عدة تخصصات _ مطبخ أروبي _ مطبخ ايطال.
القسم: 

1 درهم

8/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager