لدينا كميات من أرجل الدجاج

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
لدينا مجازر دجاج ننتج كميات متجددة يوميا من أرجل الدجاج مستعدون لتصديرها إلى أى مكان فى العالم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Magdy Saad
التليفون: 201098502694+

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة نصر خلف النادى الأهلى- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 دولار
تاريخ الإعلان: 30/12/2019
رقم الإعلان: 2047131
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 م 📍قريبة من ⬅️مركز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: اختار صح وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

اختار صح وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

اختيارك صح بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية وسط المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية 170م (3 غرف نوم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: نفسك تعيش فى هدوء تعالى العاصمة الادارية الجديدة

نفسك تعيش فى هدوء تعالى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

هتقدر تعيش فى هدوء بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية 187م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بview مم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

201,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين ميكانيكا صيانة/استقبال لتوكيل سيارات بالسعودية

مطلوب مهندسين ميكانيكا صيانة/استقبال لتوكيل سيارات بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى توكيلات السيارات بالسعودية :- مطلوب فورا :- 📌{{ .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية فورا

مطلوب للعمل بالسعودية فورا

(فرصة عمل)

شركة مقاولات بالباحة تطلب فني مضخات خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات براتب يبدأ من 3500 ريال + سكن + إقامة .
العنوان:

الجيزة - مصر

3,500 ريال

30/12/2019
صورة الاعلان: ارض على مساحة 4600 متر لللبيع

ارض على مساحة 4600 متر لللبيع

(للبيع)

ارض على مساحة 4600 متر لللبيع ببرج العرب الاسكندرية نشاط اغذيه سعر المتر 1000 جنيه 01001910248 012.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2019
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صورة الاعلان: فى السخنة هتعيش مبسوط وتمتلك شاليه ع الاكوا بارك

فى السخنة هتعيش مبسوط وتمتلك شاليه ع الاكوا بارك

(للبيع)

عيش مبسوط وسط عيلتك وامتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

172,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك استلام فوري في قريتنا في السخنة

شاليهك استلام فوري في قريتنا في السخنة

(للبيع)

هتمتلك شاليهك في السخنة استلام فوري ومتستناش قريتنا شغالة وكل الخدمات فيها مميزة (جيم – حمامات سباح.
القسم: 

190,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين امتلك شاليهك في العين السخنة

بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين امتلك شاليهك في العين السخنة

(للبيع)

هتمتلك شاليهك في المرحلة الجديدة من المونت جلالة السخنة بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين في اجمل الق.
القسم: 

1,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: عاجل للعمل مبرجين بالسعودية

عاجل للعمل مبرجين بالسعودية

(فرصة عمل)

شركة تقنية معلومات كبرى بالرياض تطلب للعمل مبرمج مواقع الكترونية خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مصممين ديكور داخلي للعمل بالسعودية

مطلوب مصممين ديكور داخلي للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب مصممين ديكور داخلي للعمل بشركة ديكور بالطائف - تخصص معمارى او فنون جميلة أو تطبيقية خبرة لغاية.
العنوان:

الجيزة - مصر

6,000 ريال

30/12/2019
صورة الاعلان: مع #مارفيل متحمليش هم شغل البيت

مع #مارفيل متحمليش هم شغل البيت

(طلب عمل)

يتوفر لدي #شركة_مارفيل أفضل العمالة المنزلية من مختلف الجنسيات وبكافة الضمانات القانونية والعاملات .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: كل ما تبحث عنه من شغالات,مربيا ت,راعيات مسنين متوفر لدينا

كل ما تبحث عنه من شغالات,مربيا ت,راعيات مسنين متوفر لدينا

(طلب عمل)

كل ما تبحث عنه من شغالات,مربيات,راعيات مسنين متوفر لدينا لكافة المحافظات01223333060 الوطنية لتوفير ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: كما اننا نقدم دورات في كافة المجالات

كما اننا نقدم دورات في كافة المجالات

(للبيع)

يعلن #مركز_العالمية #للتدريب عن #دورة التأثيرات الصحية للتلوث بالمبيدات كما اننا نقدم دورات في كا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: استثمر في لاسيرينا باي وخليك في المضمون

استثمر في لاسيرينا باي وخليك في المضمون

(للتقسيط)

استثمر في لاسيرينا باي وخليك في المضمون وامتلك شاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

30/12/2019
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