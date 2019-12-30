لدينا كميات من أرجل الدجاج

(للبيع)
|لدينا مجازر دجاج ننتج كميات متجددة يوميا من أرجل الدجاج مستعدون لتصديرها إلى أى مكان فى العالم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Magdy Saad
|التليفون:
|201098502694+
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|العنوان:
|مدينة نصر خلف النادى الأهلى- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047131
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