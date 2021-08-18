لدينا عمالة منزلية ومهنية من المغرب للاستقدام للامارات

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تفاصيل الإعلان
للاستقدام من المغرب يعلن عن وجود مجموعة من العاملات المغربيات للعمل بالامارات العربية المتحدة عملائنا الأعزاء بعد التحية - مجموعة ممتازة من العمالة المنزليه المغربية * تريد خادمة او مربية أطفال وتبحث عن الخادمة المناسبة لبيتك او محلك كل العمالة المنزلية والمهنية متوفرة كل ما تبحث عنه بفضل الله متوفر عندنا على الراغبين باستقدام عاملات بيوت وغيرهن المرجو التواصل معنا في اي وقت نعمل على راحتك ونستقبل اتصالاتكم على مدار الساعه وطيلة ايام الاسبوع 00212632136265
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابواحمد
التليفون: 00212632136265

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: رباط- رباط
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/8/2021
رقم الإعلان: 2103540
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