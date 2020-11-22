لدينا عاملات منازل ومربيات من المغرب للاستقدام للخليج العربي

(فرصة عمل)
|نوفر سكرتيرات وكوافيرات من المغرب للعمل بكل دول الخليج العربي عمالة منزلية ومهنية مدربة للعمل بكل من قطر-الامارات-عمان-السعودية-البحرين-الكويت لمزيد من الاستفسارات تواصلوا معنا 00212669214565
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابواحمد
|التليفون:
|00212669214565
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|رباط- رباط
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074057
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