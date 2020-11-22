لدينا عاملات منازل ومربيات من المغرب للاستقدام للخليج العربي

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نوفر سكرتيرات وكوافيرات من المغرب للعمل بكل دول الخليج العربي عمالة منزلية ومهنية مدربة للعمل بكل من قطر-الامارات-عمان-السعودية-البحرين-الكويت لمزيد من الاستفسارات تواصلوا معنا 00212669214565
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابواحمد
التليفون: 00212669214565

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: رباط- رباط
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 ريال
تاريخ الإعلان: 25/11/2020
رقم الإعلان: 2074057
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مربية اظفال

مربية اظفال

(طلب عمل)

سلام عليكم انا مربية ظفال حاصلة على دبلوم اريد ان اعمل بدون مبيت في الداربيضاء رقم 0608579650.

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب على وجه السرعة لمطعم راقي بالدار البيضاء بنات و شباب (chef de party)

مطلوب على وجه السرعة لمطعم راقي بالدار البيضاء بنات و شباب (chef de party)

(مطلوب)

مطلوب على وجه السرعة لمطعم راقي بالدار البيضاء بنات و شباب (chef de party) الراتب 3000 درهم.
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: عملة مغربية سنة 1282هجرية فرنك مغربي سنة 1945 ملادية

عملة مغربية سنة 1282هجرية فرنك مغربي سنة 1945 ملادية

(للبيع)

فرنك مغربي سنة 1945 ملادية عملة مغربية سنة 1282هجرية.

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب كاتبة و اخريات لهم اختصاص الاقتصاد والموارد البشرية

مطلوب كاتبة و اخريات لهم اختصاص الاقتصاد والموارد البشرية

(فرصة عمل)

مطلوب كاتبة واخريات لهم اختصاص الاقتصاد والموارد البشرية مقبولات المنظر السن من 22الى 28 سنة مقيمات .

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب على وجه السرعة لمطعم راقي بالدار البيضاء بنات للإدارة(سيكرتيرة)

مطلوب على وجه السرعة لمطعم راقي بالدار البيضاء بنات للإدارة(سيكرتيرة)

(فرصة عمل)

مطلوب على وجه السرعة لمطعم راقي بالدار البيضاء بنات للإدارة(سيكرتيرة) الراتب 2500 شرط أن يكون ديبلوم.
القسم: 

اتصل

23/10/2020
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب لاستقدام العمالة المغربية لدول الخليج العربي

شركة الخليج جوب لاستقدام العمالة المغربية لدول الخليج العربي

(فرصة عمل)

شركة الخليج جوب شركة مرخصة ومعتمدة نوفر عمالة مغربية مؤهلة ومدربة من كافة التخصصات المهنية والعملية .

اتصل

20/10/2020
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صورة الاعلان: مطلوب كوافيرات للعمل في السعوديه الراتب 2000ريال ونسبه 5بالميه

مطلوب كوافيرات للعمل في السعوديه الراتب 2000ريال ونسبه 5بالميه

(طلب عمل)

مطلوب كوافيرات للعمل في السعوديه الراتب 2000ريال ونسبه 5بالميه.

اتصل

19/10/2020
صورة الاعلان: شرط مطلوب نادلين عدد 10وسوبر فايزر عدد 5 للعمل في السعوديه

شرط مطلوب نادلين عدد 10وسوبر فايزر عدد 5 للعمل في السعوديه

(طلب عمل)

شرط مطلوب نادلين عدد 10وسوبر فايزر عدد 5 للعمل في السعوديه مدينه جدة والرباض والدمام الراتب 2300ريال.

اتصل

19/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب نادلين عدد 2 للعمل في السعوديه بمطعم خمس نجوم الراتب 1600ريال

مطلوب نادلين عدد 2 للعمل في السعوديه بمطعم خمس نجوم الراتب 1600ريال

(فرص)

مطلوب نادلين عدد 2 للعمل في السعوديه بمطعم خمس نجوم الراتب 1600ريال.

اتصل

16/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب خباز عدد 2 وجزار عدد ١ الطباخ تخصص مشاوي وسلطات عدد ١ الطباخ تخصص فطو

مطلوب خباز عدد 2 وجزار عدد ١ الطباخ تخصص مشاوي وسلطات عدد ١ الطباخ تخصص فطو

(فرصة عمل)

مطلوب خباز عدد 2 وجزار عدد ١ الطباخ تخصص مشاوي وسلطات عدد ١ الطباخ تخصص فطور صباحي الرات.

اتصل

16/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب طباخين عدد 2للعمل في سلسله مطاعم خمس نجوم الراتب حسب الخبره

مطلوب طباخين عدد 2للعمل في سلسله مطاعم خمس نجوم الراتب حسب الخبره

(فرصة عمل)

مطلوب طباخين عدد 2للعمل في سلسله مطاعم خمس نجوم الراتب حسب الخبره.
القسم: 

اتصل

16/10/2020
صورة الاعلان: بيع جميع أنواع العسل الحر البلدي الطبيعي العضوي " البيولوجي " 100%.

بيع جميع أنواع العسل الحر البلدي الطبيعي العضوي " البيولوجي " 100%.

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن تعاونية متخصصة في إنتاج العسل الحر البلدي الطبيعي العضوي .
القسم: 

25 دولار

16/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب شباب كاشير عدد 3 للعمل في سلسله مطاعم في السعوديه

مطلوب شباب كاشير عدد 3 للعمل في سلسله مطاعم في السعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب شباب كاشير عدد 3 للعمل في سلسله مطاعم في السعوديه الراتب 1700ل1800ريال موفر السكن والمواصلات.
القسم: 

اتصل

14/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب شباب كاشير عدد 3 للعمل في سلسله مطاعم في السعوديه الراتب 1700ل1800ريا

مطلوب شباب كاشير عدد 3 للعمل في سلسله مطاعم في السعوديه الراتب 1700ل1800ريا

(فرصة عمل)

مطلوب شباب كاشير عدد 3 للعمل في سلسله مطاعم في السعوديه الراتب 1700ل1800ريال موفر السكن والمواصلات.
القسم: 

اتصل

14/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب كوافيراه للعمل في السعوديه مدينه الطايف الراتب

مطلوب كوافيراه للعمل في السعوديه مدينه الطايف الراتب

(فرصة عمل)

مطلوب كوافيراه للعمل في السعوديه مدينه الطايف الراتب اول تلاته شهور 2200ريال +نسبه 2بالميه وبعد تلات.
القسم: 

اتصل

14/10/2020
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