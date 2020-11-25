لدينا عاملات منازل ومربيات من المغرب للاستقدام للخليج العربي

(طلب عمل)
|لدينا عاملات منازل للتنازل او الاستقدام مغربيات الجنسية لدينا كل الاعمار - خادمات - طباخات - خياطات - كوافيرات - ب3999 ريال فقط يشمل الفحص والاجراءات وايضا فحص pcr 00212640077277
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابواحمد
|التليفون:
|00212640077277
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|رباط- رباط
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,999 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074399
4,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
25 دولار
اتصل
اتصل