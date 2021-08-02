لدينا عاملات منازل ومربيات من المغرب للاستقدام

(للبيع)
|للاستقدام من المغرب يعلن عن وجود مجموعة من العاملات المغربيات للعمل بالخليج العربي اتعابنا بسيطة وهدفنا كسب ثقتكم عملائنا الأعزاء بعد التحية - مجموعة ممتازة من العمالة المنزليه المغربية * تريد خادمة او مربية أطفال وتبحث عن الخادمة المناسبة لبيتك كل ما تبحث عنه بفضل الله متوفر عندنا على الراغبين باستقدام عاملات بيوت وغيرهن المرجو التواصل معنا في اي وقت نعمل على راحتك ونستقبل اتصالاتكم على مدار الساعه وطيلة ايام الاسبوع 00212631028844
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابواحمد
|التليفون:
|00212631028844
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|رباط- رباط
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102652
اتصل
4,000 درهم
(طلب عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
100 درهم
اتصل