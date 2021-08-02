لدينا عاملات منازل ومربيات من المغرب للاستقدام

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للاستقدام من المغرب يعلن عن وجود مجموعة من العاملات المغربيات للعمل بالخليج العربي اتعابنا بسيطة وهدفنا كسب ثقتكم عملائنا الأعزاء بعد التحية - مجموعة ممتازة من العمالة المنزليه المغربية * تريد خادمة او مربية أطفال وتبحث عن الخادمة المناسبة لبيتك كل ما تبحث عنه بفضل الله متوفر عندنا على الراغبين باستقدام عاملات بيوت وغيرهن المرجو التواصل معنا في اي وقت نعمل على راحتك ونستقبل اتصالاتكم على مدار الساعه وطيلة ايام الاسبوع 00212631028844
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابواحمد
التليفون: 00212631028844

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العنوان: رباط- رباط
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/8/2021
رقم الإعلان: 2102652
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