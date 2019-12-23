لدينا عاملات النظافة وبيبي سيتر وجليسة مسنين على أعلى مستوى من الكفاءة

(فرصة عمل)
|مارفيل للخدمات المتطورة هي الحل الوحيد بتقدملك شغالات وعاملات نظافة من جميع الجنسيات (أثيوبيا، اريتريا، السودان، كينيا، غانا، أوغندا، نيجيريا، الفلبين، سريلانكا، .) * شغالات وعاملات علي أعلي مستوي من الخبرة في عالم النظافة مدربات علي خدمة المنازل، مع أمانة كاملة داخل منزلك . * ولدينا بيبي سيتر مدربات على رعاية الأطفال لكافة الأعمار * ونوفر جليسات المسنين خبرة في رعاية المسنين بأقصى درجات الأمانة مع تحسين حالتهم النفسية والمرضية . وبكافة الضمانات القانونية للتواصل: 01101166100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مارفيل للخدمات المتطورة
|التليفون:
|01101166100
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|العنوان:
|- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046240
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه