لدينا عاملات النظافة وبيبي سيتر وجليسة مسنين على أعلى مستوى من الكفاءة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: لدينا عاملات النظافة وبيبي سيتر وجليسة مسنين على أعلى مستوى من الكفاءة - في القاهرة مصر

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مارفيل للخدمات المتطورة هي الحل الوحيد بتقدملك شغالات وعاملات نظافة من جميع الجنسيات (أثيوبيا، اريتريا، السودان، كينيا، غانا، أوغندا، نيجيريا، الفلبين، سريلانكا، .) * شغالات وعاملات علي أعلي مستوي من الخبرة في عالم النظافة مدربات علي خدمة المنازل، مع أمانة كاملة داخل منزلك . * ولدينا بيبي سيتر مدربات على رعاية الأطفال لكافة الأعمار * ونوفر جليسات المسنين خبرة في رعاية المسنين بأقصى درجات الأمانة مع تحسين حالتهم النفسية والمرضية . وبكافة الضمانات القانونية للتواصل: 01101166100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مارفيل للخدمات المتطورة
التليفون: 01101166100

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العنوان: - النزهة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046240
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مارفيل توفر لكي كافة العمالة المنزلية

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20/12/2019
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17/12/2019
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16/12/2019
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14/12/2019
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14/12/2019
صورة الاعلان: توفير شغالات وجليسات اطفال ومسنين للاسر لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

توفير شغالات وجليسات اطفال ومسنين للاسر لجميع المحافظات

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7/12/2019
صورة الاعلان: نزودكم بالخدم والشغالات,جل يسات المسنين والمربيات بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نزودكم بالخدم والشغالات,جل يسات المسنين والمربيات بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزودكم بالخدم والشغالات,جليسات المسنين والمربيات بكافة المحافظات01223333060 لدينا لكل اسرة و منزل ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

4/12/2019
صورة الاعلان: مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكم بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكم بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكم بكافة المحافظات 01223333060 خدم شغالات اجانب من نيجيريا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/12/2019
صورة الاعلان: نوفر للاسر المربيات وراعيات المسنين والخادمات بجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر للاسر المربيات وراعيات المسنين والخادمات بجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر للاسر المربيات وراعيات المسنين والخادمات بجميع المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/11/2019
صورة الاعلان: متوفرلدينا جليسات المسنين والمربيات والشغالات بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

متوفرلدينا جليسات المسنين والمربيات والشغالات بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

متوفرلدينا جليسات المسنين والمربيات والشغالات بكافة المحافظات01126700074 مھما كان اللي بتدور عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

24/11/2019
صورة الاعلان: نزودكم بأمهر شغالات,مربيا ت,راعيات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نزودكم بأمهر شغالات,مربيا ت,راعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزودكم بأمهر شغالات,مربيات,راعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنب.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

22/11/2019
صورة الاعلان: نقدم للأسر خدم وشغالات وراعيات للمسنين والاطفال بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نقدم للأسر خدم وشغالات وراعيات للمسنين والاطفال بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نقدم للأسر خدم وشغالات وراعيات للمسنين والاطفال بكافة المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والع.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/11/2019
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