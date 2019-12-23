لدينا عاملات النظافة وبيبي سيتر وجليسة مسنين على أعلى مستوى من الكفاءة

مارفيل للخدمات المتطورة هي الحل الوحيد بتقدملك شغالات وعاملات نظافة من جميع الجنسيات (أثيوبيا، اريتريا، السودان، كينيا، غانا، أوغندا، نيجيريا، الفلبين، سريلانكا، .) * شغالات وعاملات علي أعلي مستوي من الخبرة في عالم النظافة مدربات علي خدمة المنازل، مع أمانة كاملة داخل منزلك . * ولدينا بيبي سيتر مدربات على رعاية الأطفال لكافة الأعمار * ونوفر جليسات المسنين خبرة في رعاية المسنين بأقصى درجات الأمانة مع تحسين حالتهم النفسية والمرضية . وبكافة الضمانات القانونية للتواصل: 01101166100