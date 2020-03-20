لدينا احسن وامهر العماله المنزليه وبمختلف الجنسيات الاجنبيه. ا

(للبيع)
|وفر احسن وامهر العماله المنزليه وبمختلف الجنسيات الاجنبيه. العماله لدينا مدربه وعلي قدر عالي من الخبره والكفاءه العاليه ولاننا متخصصون نوفرها لكم بافضل الاسعار المناسبه اسعارنا ليس لها مثيل وهذا لاننا متخصصون . العماله لدينا نقدمها لكم بالضمانات القانونيه . معنا عاملات النظافه ومربيات الاطفال وراعيات المسنين والشيفات جميع التخصصات شرقي وغربي والطباخات ومديرة المنزل .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الرحاب والرحمه
|التليفون:
|01126700074
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|العنوان:
|رشيد- رشيد
البحيرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056555
3,000 جنيه