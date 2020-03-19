لدينا احسن وامهر العماله المنزليه وبمختلف الجنسيات الاجنبيه. ا

(فرص)
|لشركة الرحاب والرحمه للتنظيف ومكافحة الحشرات . مع فريق متخصص بجميع أعمال و خدمات المنازل من مكافحة حشرات بأنواعها و خدمات التنظيف الشامل و اعمال جلي و تلميع الرخام انتميز بالخبرة والنظافة والأمانة والاحترافية في التعامل مع لأطفال وكبار السن بأسعار منافسة. نوفر لكم شغالات وخادمات وجليسات أطفال ورعاية مسنين اثيوبيات ومصريات اتصل على . عمالة منزلية مدربة. كلمنا نصلك في نفس اليوم. نوفر أمهر عاملات نظافة.مربيات.جليسات مسنين لكافة المحافظات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الرحاب والرحمه
|التليفون:
|01207040101 01555656697
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|العنوان:
|- الكورنيش
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056622
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
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2,000 جنيه