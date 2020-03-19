لدينا احسن وامهر العماله المنزليه وبمختلف الجنسيات الاجنبيه. ا

لشركة الرحاب والرحمه للتنظيف ومكافحة الحشرات . مع فريق متخصص بجميع أعمال و خدمات المنازل من مكافحة حشرات بأنواعها و خدمات التنظيف الشامل و اعمال جلي و تلميع الرخام انتميز بالخبرة والنظافة والأمانة والاحترافية في التعامل مع لأطفال وكبار السن بأسعار منافسة. نوفر لكم شغالات وخادمات وجليسات أطفال ورعاية مسنين اثيوبيات ومصريات اتصل على . عمالة منزلية مدربة. كلمنا نصلك في نفس اليوم. نوفر أمهر عاملات نظافة.مربيات.جليسات مسنين لكافة المحافظات