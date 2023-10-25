لدينا أفضل الشغالات والمربيات وجليسات المسنين لكافة المحافظات

(Job request)
|نعلن نحن مكتب ( الوطنية) عن وجود عاملات منزل من الجنسيات التالية: (الفلبين - سريلانكا - اوغندا - كينيا - اندونسيا -اثيوبيا- غانا- غينيا – مصريات وغيرها من عاملات منزل من جنسيات مختلفة) جميع العاملات المتواجده لدى المكتب يجيدون جميع الاعمال المنزليه من حيث: (الترتيب - تنظيف - كنيس - مسح - غسيل - كي – طبخ( كما انهم يجيدون رعاية كبار السن و الاطفال والعمل على قضاء متطلباتهم اذا كنت تبحث عن عامله مناسبه لك ولمنزلك فقط تواصل معانا واخبرنا بما تريد وسوف نعمل على توفير ما تحتاجه مع توفير المجهود و
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الوطنية للخدمات
|Telephone:
|01151800999 / 01234505999 / 01017902000
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|2,000 Pound
|Posting Date:
|29/10/2023
|Ad Number:
|2247699
200 Pound
1,000 Pound
100 Pound
2,000 Pound
(Job request)- in Cairo Egypt
100 Pound
100 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,500 Pound
1,500 Pound
(Job request)- in Cairo Egypt
1,000 Dollar
1,000 Pound
(Job request)- in Cairo Egypt
100 Pound
300 Pound
(Job request)- in Cairo Egypt
3,000 Pound