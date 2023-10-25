لدينا أفضل الشغالات والمربيات وجليسات المسنين لكافة المحافظات

نعلن نحن مكتب ( الوطنية) عن وجود عاملات منزل من الجنسيات التالية: (الفلبين - سريلانكا - اوغندا - كينيا - اندونسيا -اثيوبيا- غانا- غينيا – مصريات وغيرها من عاملات منزل من جنسيات مختلفة) جميع العاملات المتواجده لدى المكتب يجيدون جميع الاعمال المنزليه من حيث: (الترتيب - تنظيف - كنيس - مسح - غسيل - كي – طبخ( كما انهم يجيدون رعاية كبار السن و الاطفال والعمل على قضاء متطلباتهم اذا كنت تبحث عن عامله مناسبه لك ولمنزلك فقط تواصل معانا واخبرنا بما تريد وسوف نعمل على توفير ما تحتاجه مع توفير المجهود و