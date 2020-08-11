لحياه اجمل في جو الطف تعالي امتلك في راس سدر

(للتقسيط)

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صورة الاعلان: لحياه اجمل في جو الطف تعالي امتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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لاجمل اللحظات في الطف جو تعالي امتلك شاليه في راس سدر واستمتع بأحلي الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير والشاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب واعرف باقي التفاصيل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

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العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 77,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/8/2020
رقم الإعلان: 2064828
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صورة الاعلان: فى جولدن بيتش هتستلم شاليهك فورا دور تانى بروف - في جنوب سيناء مصر

فى جولدن بيتش هتستلم شاليهك فورا دور تانى بروف

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك دور تانى بروف فى راس سدر 105 م ( 2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى + حمام ) قريب من مطاعم وكافي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

11/8/2020
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