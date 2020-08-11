لحياه اجمل في جو الطف تعالي امتلك في راس سدر

لاجمل اللحظات في الطف جو تعالي امتلك شاليه في راس سدر واستمتع بأحلي الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير والشاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب واعرف باقي التفاصيل