لحياه اجمل في جو الطف تعالي امتلك في راس سدر

(للتقسيط)
|لاجمل اللحظات في الطف جو تعالي امتلك شاليه في راس سدر واستمتع بأحلي الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير والشاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب واعرف باقي التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|77,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064828
167,000 جنيه