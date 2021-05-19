لحياة وسط خدمات كتير مع الجراج امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

عيش وسط خدمات كتير حمامات سباحة و كافيهات ومطاعم وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس قريب من حى السفارات و مدينة المعارض شقة 156 م (3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +تراس +dressing ) تشطيب كامل سوبر لوكس بالجراج واشتراك نادى رياضى مجانا ليك ولاولادك كل ده ب 213 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك وسط خدمات كتير فى كابيتال هايتس