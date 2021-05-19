لحياة وسط خدمات كتير مع الجراج امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|عيش وسط خدمات كتير حمامات سباحة و كافيهات ومطاعم وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس قريب من حى السفارات و مدينة المعارض شقة 156 م (3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +تراس +dressing ) تشطيب كامل سوبر لوكس بالجراج واشتراك نادى رياضى مجانا ليك ولاولادك كل ده ب 213 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك وسط خدمات كتير فى كابيتال هايتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|213,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094321
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