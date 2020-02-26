لحياة هادية واجمل شاطئ تعالى بالم بيتش السخنة

(للبيع)
|عيش حياة هادية واستمتع باجمل شاطئ رملى فى بالم بيتش السخنة وسط خدماتك اللى بتحبها اكوا بارك ليك ولاولادك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم وشاليه 90 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + حمام ) بسعر مميز وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش حياة هادية فى بالم بيتش السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|154,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054302
173,000 جنيه
152,000 جنيه
175,000 جنيه
147,000 جنيه
128,000 جنيه
303,000 جنيه
110,000 جنيه
309,000 جنيه
173,000 جنيه
106,000 جنيه
135,000 جنيه
113,000 جنيه
242,000 جنيه
205,000 جنيه
305,000 جنيه