لحياة هادية امتلك شقتك فى العاصمة السياحية

(للبيع)
|عيش حياة هادية وامتلك شقتك بجاردن خاصة فى العاصمة السياحية قريب من كافيهات ومطاعم ومولات تجارية وبرؤية مميزة ع الاهرامات شقتك 157 م (ريسبشن +3 غرف +2 حمام +مطبخ +تراس ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الهدوء فى العاصمة السياحية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|192,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054880
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