لحياة من الفخامة والجمال امتلك شاليهك فى سى فيو الساحل الشمالى

(للبيع)
|عيش الفخامة والجمال وامتلك شاليهك فى سى فيو الساحل الشمالى قريب من خدمات كتير عشان تستفيد انت وعيلتك و تقضى احلى الاوقات ع اجمل بحر صافى و شاليه 57 م ( غرفة نوم + ريسبشن +مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب125 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و استمتع بجمال الطبيعة الساحرة فى سى فيو الساحل الشمالى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|سى فيو الساحل الشمالى- الساحل الشمالى
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|125,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097116
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