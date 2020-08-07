لحياة مريحة وجميلة امتلك شقتك فى تاون جيت

(للتقسيط)
|عيش حياة جميلة ومريحة مع عيلتك فى العاصمة الادارية وسط اجمل المناظر الطبيعية وكريستال لاجون شقتك 155 م (3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +2 حمام + تراس جميل ) واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم ومستشفيات وعيادات طبية وخدمات تانية كتير باقل مقدم وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش مع عيلتك واستمتع بكل خدماتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|341,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064401
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