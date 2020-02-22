لحياة صحية وسط خدماتك امتلك شقتك فى Sun Capital

(للبيع)
|عيش حياتك وسط خدماتك فى Sun Capital وامتلك شقتك بجاردن خاص 198م (ريسبشن +مطبخ +4 غرف نوم +تراس +2 حمام ) قريبة من مولات التجارية ومطاعم وكافيهات ومستشفيات ومدارس دولية ونادى رياضى وصحى كل ده واكتر بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Sun Capital بالعاصمة السياحية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|239,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053776
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