لحياة راقية و استثمار فى نفس الوقت تعالى امتلك شقتك بكمبوند كابيتال هايتس

"بتدور ع سكن راقى و استثمار فى نفس الوقت تعالى امتلك شقتك فى كمبوند كابيتال هايتس واستثمر فلوسك فى المكان الصح شقتك 140 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +تراس ) تشطيب كامل و ب385 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد قريب من حى السفارات و ارض المعارض وباطلالة مميزة ع النهر الاخضر مع افضل وارقى الخدمات : منطقة العاب للاطفال و مول تجارى به سينمات و كافيهات وكل اللى تتمناه انت واسرتك كله موجود عندنا فى كابيتال هايتس بالعاصمة الادارية مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481