لحياة راقية و استثمار فى نفس الوقت تعالى امتلك شقتك بكمبوند كابيتال هايتس

(للبيع)
|"بتدور ع سكن راقى و استثمار فى نفس الوقت تعالى امتلك شقتك فى كمبوند كابيتال هايتس واستثمر فلوسك فى المكان الصح شقتك 140 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +تراس ) تشطيب كامل و ب385 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد قريب من حى السفارات و ارض المعارض وباطلالة مميزة ع النهر الاخضر مع افضل وارقى الخدمات : منطقة العاب للاطفال و مول تجارى به سينمات و كافيهات وكل اللى تتمناه انت واسرتك كله موجود عندنا فى كابيتال هايتس بالعاصمة الادارية مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|كابيتال هايتس- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|385,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102915
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