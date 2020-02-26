لحياة راقية وهادية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|عيش حياة هادية وراقية فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات والحى الدبلوماسى وسط امن وحراسة 24 ساعة واستمتع بكل خدماتك كافيهات ومولات ومطاعم شقتك 190م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +Dressing ) بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش وسط الهدوء والرقى فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|226,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054295
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