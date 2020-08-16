لحياة راقية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|عيش حياة راقية وسط افضل خدمات فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات و الحى الدبلوماسى شقتك 170 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باجمل فيو ع النهر الاخضر واستمتع بكل خدماتك مطاعم وكافيهات ومول تجارى وبيوتى سنتر ونادى رياضى وخدمات تانية اكتر فى تاون جيت بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط حياة راقية فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|152,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065166
183,000 جنيه
197,000 جنيه
182,000 جنيه
218,000 جنيه
4,800 جنيه
4,500 جنيه
13,500 جنيه
650,000 جنيه
650,000 جنيه
20 جنيه
20 يورو
500,000 جنيه
179,000 جنيه
7,500 جنيه
6,500 جنيه