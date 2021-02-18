لحياة راقية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|عيش حياة راقية و امتلك شقتك وسط خدمات متكاملة وع اجمل لاند سكيب و بموقع مميز فى العاصمة الادارية 190 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + Dressing ) قريبة من كافيهات و مطاعم وعيادات ب 209 الف بس مقدم والباقى بالتقسيط ع 6 سنين بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بارقى كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|209,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084371
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