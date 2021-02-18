لحياة راقية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

عيش حياة راقية و امتلك شقتك وسط خدمات متكاملة وع اجمل لاند سكيب و بموقع مميز فى العاصمة الادارية 190 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + Dressing ) قريبة من كافيهات و مطاعم وعيادات ب 209 الف بس مقدم والباقى بالتقسيط ع 6 سنين بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بارقى كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة