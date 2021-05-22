لحياة حلوة ليك ولاولادك امتلك شقتك بالتقسيط فى الموندو

عيش احلى حياة انت واولادك وسط مساحات خضراء و كريستال لاجون وامتلك شقتك 207 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن +3 حمام + dressing room +مطبخ + تراس ) قريب من مدينة المعارض و المطار الجديد و كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها مطاعم وكافيهات و نادى رياضى و منطقة مخصصة لركوب الدراجات و المشى كل ده و اكتر عندنا فى قلب العاصمة الادارية ب144 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و عيش احلى حياة انت واسرتك فى كمبوند الموند بالعاصمة الادارية