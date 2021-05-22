لحياة حلوة ليك ولاولادك امتلك شقتك بالتقسيط فى الموندو

(للبيع)
|عيش احلى حياة انت واولادك وسط مساحات خضراء و كريستال لاجون وامتلك شقتك 207 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن +3 حمام + dressing room +مطبخ + تراس ) قريب من مدينة المعارض و المطار الجديد و كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها مطاعم وكافيهات و نادى رياضى و منطقة مخصصة لركوب الدراجات و المشى كل ده و اكتر عندنا فى قلب العاصمة الادارية ب144 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و عيش احلى حياة انت واسرتك فى كمبوند الموند بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|144,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094551
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