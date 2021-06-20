لحياة جميلة ع البحر امتلك شاليه استلام فورى فى Malibu السخنة

(للبيع)
|عيش اجمل ايام حياتك وامتلك شاليه فى ماليبو السخنة استلام فورى وع البحر مباشرة قريب من حمامات سباحة و فندق و اكوا بارك ومارينا لليخوت شاليه ( 3 غرف + مطبخ امريكان +2 حمام +ريسبشن ) تشطيب كامل وبالتقسيط المريح من غير اى فوائد الحق مصيفك وتعالى قضى احلى ايام حياتك و كلمنا ع 01201135481و امتلك شاليهك فى ماليبو السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|ماليبو السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|402,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097493
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