لحياة جميلة ع البحر امتلك شاليه استلام فورى فى Malibu السخنة

عيش اجمل ايام حياتك وامتلك شاليه فى ماليبو السخنة استلام فورى وع البحر مباشرة قريب من حمامات سباحة و فندق و اكوا بارك ومارينا لليخوت شاليه ( 3 غرف + مطبخ امريكان +2 حمام +ريسبشن ) تشطيب كامل وبالتقسيط المريح من غير اى فوائد الحق مصيفك وتعالى قضى احلى ايام حياتك و كلمنا ع 01201135481و امتلك شاليهك فى ماليبو السخنة