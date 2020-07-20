لحياة جديدة امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)
|عيش وسط حياة جديدة وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت بموقع مميز فى الR7 قريب من مسجد الفتاح العليم والكتدرائية وحى السفارات شقتك 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وسط امن وحراسة 24 ساعة وكل الخدمات اللى ملهاش مثيل باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بكمبوند تاون جيت بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|204,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063384
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(للبيع)- في القاهرة مصر
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