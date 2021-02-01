لحياة افضل لاولادك امتلك شقة ف العاصمة الادارية

وفر حياة حلوة لاولادك وامتلك شقة فى Town Gate قريب من نادى رياضى و منطقة العاب و بيوتى سنتر و مول تجارى و خدمات تانية اكتر كلها جمب شقتك ( 3 غرف نوم + ريسبشن + 3 حمام +Dressing room + مطبخ ) بمقدم 184 الف و بالتقسيط ع 72 شهر بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 او ابعتلنا ع الواتس وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية