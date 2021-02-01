لحياة افضل لاولادك امتلك شقة ف العاصمة الادارية

(للبيع)
|وفر حياة حلوة لاولادك وامتلك شقة فى Town Gate قريب من نادى رياضى و منطقة العاب و بيوتى سنتر و مول تجارى و خدمات تانية اكتر كلها جمب شقتك ( 3 غرف نوم + ريسبشن + 3 حمام +Dressing room + مطبخ ) بمقدم 184 الف و بالتقسيط ع 72 شهر بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 او ابعتلنا ع الواتس وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082377
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