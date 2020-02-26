لحياة افضل امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)
|عيش حياة افضل مع عيلتك وامتلك شقتك فى Town Gate وسط خدماتك مطاعم وكافيهات ومولات تجارية وجامعة روسية ومدارس دولية شقتك 187 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بview مميز ع البحيرات الصناعية بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وعيش حياة افضل فى Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|236,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054294
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