لحياة احلى مع الطبيعة امتلك شقتك بدون مقدم + تكيفيات هدية فى تريو جاردنز

عيش اجواء ساحرة مع طبيعة خلابة فى تريو جاردنز باميز موقع فى جولدن سكوير ع بعد دقائق من الجامعة المريكية امتلك شقتك فى التجمع الخامس 150 م ( 3 غرف + ريسبشن + مطبخ +2 حمام + تكيفيات هدية ) تشطيب كامل الترا سوبر لوكس باطلالة مميزة ع لاند سكيب و البحيرات الصناعية باقساط مريحة جدا من غير فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك فى تريو جاردنز و عيش حياة جميلة وسط اجواء ساحرة