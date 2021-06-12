لحياة احلى مع الطبيعة امتلك شقتك بدون مقدم + تكيفيات هدية فى تريو جاردنز

(للبيع)
|عيش اجواء ساحرة مع طبيعة خلابة فى تريو جاردنز باميز موقع فى جولدن سكوير ع بعد دقائق من الجامعة المريكية امتلك شقتك فى التجمع الخامس 150 م ( 3 غرف + ريسبشن + مطبخ +2 حمام + تكيفيات هدية ) تشطيب كامل الترا سوبر لوكس باطلالة مميزة ع لاند سكيب و البحيرات الصناعية باقساط مريحة جدا من غير فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك فى تريو جاردنز و عيش حياة جميلة وسط اجواء ساحرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|تريو جاردنز- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|325,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096742
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