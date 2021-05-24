لحياة احلى مع الطبيعة امتلك شاليهك فى ريفيرا راس سدر

(للبيع)
|عيش وسط الطبيعة الخلابة مع عيلتك والناس اللى بتحبهم و امتلك شاليهك 120 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس مع افضل خدمات فندق 5 نجوم و اكوا بارك و حمامات سباحة ومطاعم ب114 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى لحياة احلى مع العيلة كلمنا واتس او فون ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى ريفيرا راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|ريفيرا راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|114,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094860
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