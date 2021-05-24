لحياة احلى مع الطبيعة امتلك شاليهك فى ريفيرا راس سدر

عيش وسط الطبيعة الخلابة مع عيلتك والناس اللى بتحبهم و امتلك شاليهك 120 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس مع افضل خدمات فندق 5 نجوم و اكوا بارك و حمامات سباحة ومطاعم ب114 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى لحياة احلى مع العيلة كلمنا واتس او فون ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى ريفيرا راس سدر