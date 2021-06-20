لحياة أمنة ليك ولاولادك امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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صورة الاعلان: لحياة أمنة ليك ولاولادك امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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عيش فى امان انت وعيلتك وامتلك شقتك بكمبوند الموندو بالعاصمة الادارية شقة 186 م (3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + تراس ) بفيو ع اجمل لاند سكيب و كريستال لاجون وسط امن وحراسة 24 ساعة وافضل خدمات ملهاش مثيل ب129 الف مقدم واطول فترة سداد من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بارقى كمبوند بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الموندو فى العاصمة الادارية- العاصمة الادارية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 129,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/6/2021
رقم الإعلان: 2097487
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19/6/2021
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18/6/2021
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18/6/2021
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18/6/2021
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