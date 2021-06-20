لحياة أمنة ليك ولاولادك امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|عيش فى امان انت وعيلتك وامتلك شقتك بكمبوند الموندو بالعاصمة الادارية شقة 186 م (3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + تراس ) بفيو ع اجمل لاند سكيب و كريستال لاجون وسط امن وحراسة 24 ساعة وافضل خدمات ملهاش مثيل ب129 الف مقدم واطول فترة سداد من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بارقى كمبوند بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|الموندو فى العاصمة الادارية- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|129,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097487
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