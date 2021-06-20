لحياة أمنة ليك ولاولادك امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

عيش فى امان انت وعيلتك وامتلك شقتك بكمبوند الموندو بالعاصمة الادارية شقة 186 م (3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + تراس ) بفيو ع اجمل لاند سكيب و كريستال لاجون وسط امن وحراسة 24 ساعة وافضل خدمات ملهاش مثيل ب129 الف مقدم واطول فترة سداد من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بارقى كمبوند بالعاصمة الادارية