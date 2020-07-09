لحظات من المترو شقة للبيع بجمال عبد الناصر جسر السويس

(للبيع)
|شقة للبيع بجسر السويس تشطيب سوبر لوكس دقائق من المترو بأول جمال عبد الناصر ـ الدور الثامن ـ اسانسير ـ مساحة 220م مكونة من ريسبشن 5 قطع و3 غرف و2 حمام ومطبخ ـ عمارة مرخصة ـ عداد كهرباء قديم باسم المالك ـ غاز ـ تليفون ـ إنترنت ـ باب مصفح والبيع بالنجف الوسطاء يمتنعون للاستعلام 01016615505
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmed
|التليفون:
|01016615505
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|العنوان:
|- السلام
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062591
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