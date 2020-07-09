لحظات من المترو شقة للبيع بجمال عبد الناصر جسر السويس

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صورة الاعلان: لحظات من المترو شقة للبيع بجمال عبد الناصر جسر السويس - في القاهرة مصر

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شقة للبيع بجسر السويس تشطيب سوبر لوكس دقائق من المترو بأول جمال عبد الناصر ـ الدور الثامن ـ اسانسير ـ مساحة 220م مكونة من ريسبشن 5 قطع و3 غرف و2 حمام ومطبخ ـ عمارة مرخصة ـ عداد كهرباء قديم باسم المالك ـ غاز ـ تليفون ـ إنترنت ـ باب مصفح والبيع بالنجف الوسطاء يمتنعون للاستعلام 01016615505
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ahmed
التليفون: 01016615505

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العنوان: - السلام
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/7/2020
رقم الإعلان: 2062591
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