لتخليص معاملات التاشيرات وتصاريح الزواج

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تفاصيل الإعلان
(إستخراج تصاريح زواج وتأشيرات) إستخراج موافقة زواج مواطن من أجنبية ونستخرج تأشيرات فنية ومهنية للمؤسسات والشركات والمصانع جميع الجنسيات والمهن موجودة ونستخرج للجميع النطاقات وان كانت النطاقت مستكفية وتأشيرات فردية للمكتفي عمالة منزلية وسائقين خاص وعام وشاحنات ومعدات ثقيلة ورعاة ومزارعين ونحالين (للملاحظة الدفع بعد الإنجاز) وسيله التواصل 👇👇👇
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو حمد الشهري
التليفون: 0543926121

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/11/2021
رقم الإعلان: 2111952
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مؤسسة الخيام للمظلات والخيام بالرياض بخصم 25 %

مؤسسة الخيام للمظلات والخيام بالرياض بخصم 25 %

(فرص)

مؤسسة الخيام للمظلات و الخيام و تخصصت في مجال المقاولات العامة والبناء والإنشاء والترميم ، وقد استطا.
العنوان:

الرياض - السعودية

50 ريال

18/11/2021
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شركة نقل عفش شرق الرياض بخصم25% | الخيول لنقل العفش

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افضل شركة نقل عفش شرق الرياض متخصصة بجميع خدمات نقل الاثاث بعناية واهتمام ويتم التغليف وترقيم للغرف.
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الرياض - السعودية

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18/11/2021
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شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة

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18/11/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الأفراد والموظفين

بوابات دخول وخروج الأفراد والموظفين

(للبيع)

بوابات دخول وخروج الأفراد تعتبر بوابات دخول وخروج الأفراد من البوابات التأمينية والتنظيمية للتحكم ف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

18/11/2021
صورة الاعلان: أقوى كاشير وبرنامج لإدارةالمحلات التجارية يدعم الفاتورة الإلكترونية

أقوى كاشير وبرنامج لإدارةالمحلات التجارية يدعم الفاتورة الإلكترونية

(للبيع)

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3,950 ريال

17/11/2021
صورة الاعلان: شركة نقل عفش بالمدينة المنورة خصم 35%

شركة نقل عفش بالمدينة المنورة خصم 35%

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خدمات شركة نقل عفش بالمدينة المنورة افضل شركة نقل عفش بالمدينة المنورة عمالة فلبينية،شركة نقل عفش ال.

50 ريال

16/11/2021
صورة الاعلان: افضل شركة نقل عفش بالرياض

افضل شركة نقل عفش بالرياض

(فرص)

ارقام نقل عفش بالرياض،افضل شركة نقل عفش بالرياض،افضل شركه نقل عفش بالرياض،شركة المثلث لنقل العفش بال.
العنوان:

الرياض - السعودية

30 ريال

16/11/2021
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعلية

شاشات العرض التفاعلية

(للبيع)

تعتبر شاشات التفاعل الألكتروني من أهم وسائل العرض الحديثة مميزات الشاشات التفاعلية : 1- تقوم الشاشة.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/11/2021
صورة الاعلان: اقوي العروض كاشير مطاعم يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل

اقوي العروض كاشير مطاعم يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل

(للبيع)

عرض علي نظام كاشير التموينات مع البرنامج المحاسبي معتمد من هيئة الزكاه والدخل العرض يشمل: - جهاز ك.

1 ريال

16/11/2021
صورة الاعلان: كاشير مطاعم يدعم الفاتورة الاكترونية

كاشير مطاعم يدعم الفاتورة الاكترونية

(للبيع)

العرض الثانى خاص بالمطاعم والكافيهات ديوانيه محلات العصائر بوفيه سعر العرض 3600ريال شامل الضريبه وا.

3,950 ريال

16/11/2021
صورة الاعلان: شركة قطان وأنعم للمفروشات

شركة قطان وأنعم للمفروشات

(للبيع)

شركة قطان وأنعم للمفروشات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: استفد من عروض متجر رفرف الالكتروني لبيع قطع غيار السيارات

استفد من عروض متجر رفرف الالكتروني لبيع قطع غيار السيارات

(للبيع)

اغتنم الفرصة واستفد من أقوى العروض من #متجر_رفرف 🤩 شحن مجاني لكافة مدن المملكة 🇸.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي

نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي

(للبيع)

نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي 0570130761 مواقف السيارات المدفوعة بوابات التحكم في دخول وخروج السي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية وجه واحد ووجهين

طابعة الكروت البلاستيكية وجه واحد ووجهين

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية الحديثة SMART 31 _ SMART51 ذات وجه واحد _ ووجهين كما يوجد طابعة الكروت وال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

13/11/2021
صورة الاعلان: استخراج تصاريح زواج وتاشيرات وخدمات عامة لتعقيب

استخراج تصاريح زواج وتاشيرات وخدمات عامة لتعقيب

(للبيع)

اخوكم ابو سلطان العتيبي انجاز مضمون ☑️✔️استخراج تصاريح زواج🇸.
العنوان:

Delaware - السعودية

اتصل

13/11/2021
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