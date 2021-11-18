لتخليص معاملات التاشيرات وتصاريح الزواج

(للبيع)
|(إستخراج تصاريح زواج وتأشيرات) إستخراج موافقة زواج مواطن من أجنبية ونستخرج تأشيرات فنية ومهنية للمؤسسات والشركات والمصانع جميع الجنسيات والمهن موجودة ونستخرج للجميع النطاقات وان كانت النطاقت مستكفية وتأشيرات فردية للمكتفي عمالة منزلية وسائقين خاص وعام وشاحنات ومعدات ثقيلة ورعاة ومزارعين ونحالين (للملاحظة الدفع بعد الإنجاز) وسيله التواصل 👇👇👇
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو حمد الشهري
|التليفون:
|0543926121
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|العنوان:
|- القصيم
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111952
50 ريال
50 ريال
50 ريال
1 ريال
3,950 ريال
50 ريال
30 ريال
1 ريال
1 ريال
3,950 ريال
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