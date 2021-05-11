لة صنع القهوة الصغيرة آلة الشاي المنزلية الأمريكية الأوتوماتيكية

(للبيع)
|مدمنين القهوة الامريكان ☕️كله يجمع ✋ويلحق يجيب مكنة الامريكان كافى ماسى وتقدر تعمل بيها كمان 👇👇 ✅الشاى 😃 وكلها هتكون بطريقة التقطير اللى بطّلع اعلى قيمة وفايدة فى المشروب☕️💯 ✅سهلة الاستخدام ♥️♥️ ✅سهلة التنظيف🤩🤩 ✅سريعة الاداء😎😎 ♨️هتوصل معاها لمستوى تانى خالص فى المشروبات السخنة 🧐🤓 الحق واشتريها 👀من على سوق كوم🛒🛒 (الشحن مجانى) 🎁 كله يجمع ✋ويلحق يجيب مكنة الامريكان كوفى من على سوق كوم:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ستارز ماركت ايجيبت
|التليفون:
|01024685707
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|العنوان:
|8 شارع اليوسف بجوار فلفله- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093817
350 جنيه
350 جنيه
350 جنيه
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