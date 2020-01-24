لبس اطفال فيست براند (old navy) اصلي مقاس سنتين

(للبيع)
|فيست كحلي (old navy) خامة تقيلة بجودة عالية 100% نيلون مبطن من الداخل متوفر مقاس سنتين السعر : 320 جنيه للتواصل: 01117710023 haananahmed22@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hanan
|التليفون:
|01117710023
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|العنوان:
|القاهره- النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|320 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050637
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