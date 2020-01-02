لا تلف ولا تحتار امتلك شقتك وسط الرفاهية فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|لا تلف ولا تحتارامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط الرفاهية والجمال شقتك 180م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +dressing room ) تشطيب كامل قريب من بيوتى سنتر ومولات تجارية ومستشفيات وجيم وملاهى عشان اولادك يستمتعوا بوقتك وسط الطبيعة الخلابة كل ده بخصم 6 % وتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الجمال فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047447
166,000 جنيه
177,000 جنيه
180,000 جنيه
236,000 جنيه
235,000 جنيه
244,000 جنيه
212,000 جنيه
51,000 جنيه
207,000 جنيه
165,000 جنيه
201,000 جنيه
160,000 جنيه
170,000 جنيه
180,000 جنيه
190,000 جنيه