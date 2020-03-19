لا تلف ولا تحتار امتلك شاليهك فى السخنة

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صورة الاعلان: لا تلف ولا تحتار امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

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لا تلف ولا تحتار وامتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من اجمل بحر وشاطئ رملى واكوا بارك وحمامات سباحة بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 174,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/3/2020
رقم الإعلان: 2056417
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: حياتك ارسمها بشكل جديد وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

حياتك ارسمها بشكل جديد وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 115 م دور اول بتراس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

162,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: ابو الهول بيقولك تعالي لاسيرينا السخنة وشوف الفراعنة كل يوم - في السويس مصر

ابو الهول بيقولك تعالي لاسيرينا السخنة وشوف الفراعنة كل يوم

(للبيع)

- في السويس مصر

ايوة متستغربش ابو الهول والاهرامات ومعبد الكرنك وكمان نهر النيل موجودين عند شاليهك في لاسيرينا السخن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

102,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في السخنة مفروش وريح دماغك من التفكير - في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة مفروش وريح دماغك من التفكير

(للتقسيط)

- في السويس مصر

خلاص من انهاردة متفكرش كتير وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة مفروش جاهز وجمب كل خدماتك حمامات سباحة و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: اجمل المعالم الفرعونية هتشوفها في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

اجمل المعالم الفرعونية هتشوفها في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وشوف اجمل المعالم الفرعونية قدام شاليه واستمتع بأجمل فيو واحلي الخدما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

312,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: وقتك مش هيضيع بامتلاك شاليه قريب من خدماتك فى السخنة - في السويس مصر

وقتك مش هيضيع بامتلاك شاليه قريب من خدماتك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

ما تضيعش وقتك وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من افضل الخدمات اكوا بارك وكافيهات ومطاعم وحم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: صيف كل يوم وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

صيف كل يوم وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة هتصيف كل يوم مع صحابك او عيلتك طول ايام السنة وكمان ممكن تستثمر براحتك في اي وقت .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

17/3/2020
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صورة الاعلان: امتلك في لاسيرينا السخنة وكمل حياتك علي البحر - في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وكمل حياتك علي البحر

(للبيع)

- في السويس مصر

كمل حياتك علي بحر السخنة وامتلك شاليهك بأقل الاسعار وممكن تستثمر براحتك في اي وقت طول السنة وشاليهك .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

113,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بجاردن فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع بجاردن فى بالم بيتش السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليه بجاردن خاص ليك ولعيلتك فى السخنة قريب من اكوا بارك ومطاعم وكافيهات واجمل شاطئ رملى شاليه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

205,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع وسط حياة هادية فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع وسط حياة هادية فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك فى السخنة وسط حياة هادية وافضل خدمات مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة بروف مميز 110 م .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: غير جو وتعالي امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

غير جو وتعالي امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

غير جو وتعالي امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وسط المعالم الحضارية المصرية ونهر النيل والاهرامات وابو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

273,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: روح السخنة مع اصحابك وانسي هم الشغل - في السويس مصر

روح السخنة مع اصحابك وانسي هم الشغل

(للبيع)

- في السويس مصر

بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة هتنسي هم الشغل وهتقضي الويك اند في اي وقت طول السنة وجمب كل الخدما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: استثمارك جزء من نجاحك بأمتلاكك شاليه في السخنة - في السويس مصر

استثمارك جزء من نجاحك بأمتلاكك شاليه في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وابدأ بأستثمار جديد يكون جزء من نجاحك ومستقبل ليك ولاولادك وكمان ممكن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

15/3/2020
صورة الاعلان: خد شاليهك قريب من اجمل شاطئ فى السخنة - في السويس مصر

خد شاليهك قريب من اجمل شاطئ فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه قريب من اجمل شاطئ رملى من غير صخور فى السخنة تشطيب سوبر لوكس بجاردن خاص 90 م (2 غرفة نوم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

15/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع دور اول بتراس فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع دور اول بتراس فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه فى السخنة دور اول بتراس وسط رفاهيتك وخدماتك اللى ملهاش مثيل 110 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرف.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

178,000 جنيه

15/3/2020
صورة الاعلان: صيف علي اجمل فيو لنهر النيل في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

صيف علي اجمل فيو لنهر النيل في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك علي نهر النيل واستمتع بأحلي فيو وشوف كل يوم نماذج مصغرة من المعالم الحضارية المصرية وكم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

15/3/2020
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