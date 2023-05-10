(For Sale)
|لا تقلقي من التنظيف مع سوفت كلين لان معها الحل من تنظيف المطبخ و الارضيات و الحمامات يومي بيومية 25 شاملة التوصيل وأبدعي وابتكري لعائلتكِ أي شيء يخطر ببالهم واستعيني بنا لتسيطري على خدمة التنظيف التنظيف العميق من سوفت كلين نظامنا ايضآ اسبوعي و شهري مع مبيت والتجربة خير برهان للإستفسار والحجز: 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|10/5/2023
|Ad Number:
|2186136
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
1 Dinar
25 Dinar
(For Sale)- in Amman Jordan
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar