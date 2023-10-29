(For Sale)
|لا تحتار و انت بتدور على الاحسن من الان عنا امهر العاملات شركة سوفت كلين للخدمات تقدم لكم عاملات مدربات للتعامل لكافة الاعمال اليومية بنظام العمل ل 6 ساعات وبكلفة 25 دينار فقط السعر يشمل التوصيل نوفر عاملات لتنظيف الشركات والمكاتب نوفر عاملات الاسبوعي و الشهري مع مبيت من اجلكم راحتك تبدأ مع شركة سوفت كلين سارعوا بالتواصل معنا : 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|29/10/2023
|Ad Number:
|2247687
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar