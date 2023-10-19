لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا بالبيت و بتنظيفه مؤسسة سوفت كلين لخدمات التنظيف التميز والإتقان هو سر نجاحنا عاملاتنا مدربات ومؤهلات لكافة اعمال التنظيف يتوفر لدينا بخبرة عالية و اتقان تام بعمل ل 6 ساعات و بكلفة 25 دينار السعر يشمل التوصيل نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت لمعرفة المزيد من معلوماتنا اتصل فينا : 0785407409