(For Sale)
|لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا بالبيت و بتنظيفه مؤسسة سوفت كلين لخدمات التنظيف التميز والإتقان هو سر نجاحنا عاملاتنا مدربات ومؤهلات لكافة اعمال التنظيف يتوفر لدينا بخبرة عالية و اتقان تام بعمل ل 6 ساعات و بكلفة 25 دينار السعر يشمل التوصيل نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت لمعرفة المزيد من معلوماتنا اتصل فينا : 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|21/10/2023
|Ad Number:
|2246705
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar