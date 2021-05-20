لايف جارد براتب يبدأ من 2500 وحتي 3000ج – دوام كلي – بشرم والغردقة – حاصل علي شهادة انقاذ وكارنيه االتحاد ويكون في حالة سارية – تامين صحي وتامين اجتماعي – السن من 18 : 30 سنة – مؤهل متوسط – جيش نهائي – إقامة كاملة : سكن و3وجبات ومواصالت - أسبوع إجازة – العمل ل 23 يوم الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism