(فرصة عمل)
|لايف جارد براتب يبدأ من 2500 وحتي 3000ج – دوام كلي – بشرم والغردقة – حاصل علي شهادة انقاذ وكارنيه االتحاد ويكون في حالة سارية – تامين صحي وتامين اجتماعي – السن من 18 : 30 سنة – مؤهل متوسط – جيش نهائي – إقامة كاملة : سكن و3وجبات ومواصالت - أسبوع إجازة – العمل ل 23 يوم الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة - التجمع- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094347
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