لايف جارد

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تفاصيل الإعلان
لايف جارد براتب يبدأ من 2500 وحتي 3000ج – دوام كلي – بشرم والغردقة – حاصل علي شهادة انقاذ وكارنيه الاتحاد ويكون في حالة سارية – تامين صحي وتامين اجتماعي – السن من 18 : 30 سنة – مؤهل متوسط – جيش نهائي – إقامة كاملة : سكن و3وجبات ومواصلات - أسبوع إجازة – العمل ل 23 يوم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ريهام
التليفون: 01090409822

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العنوان: - مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/10/2020
رقم الإعلان: 2070267
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صورة الاعلان: مطلوب للعمل #بالسعودية لدى نادى نسائي مدربات - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل #بالسعودية لدى نادى نسائي مدربات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل #بالسعودية لدى نادى نسائي #مدربة_لياقة_بدنية خبرة بالايروبكس و الزومبا و تصميم البرامج.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/10/2020
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