(فرصة عمل)
|لايف جارد براتب يبدأ من 2500 وحتي 3000ج – دوام كلي – بشرم والغردقة – حاصل علي شهادة انقاذ وكارنيه الاتحاد ويكون في حالة سارية – تامين صحي وتامين اجتماعي – السن من 18 : 30 سنة – مؤهل متوسط – جيش نهائي – إقامة كاملة : سكن و3وجبات ومواصلات - أسبوع إجازة – العمل ل 23 يوم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ريهام
|التليفون:
|01090409822
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070267
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