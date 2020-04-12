(فرصة عمل)
|لايف جارد براتب يبدأ من 2500 وحتي 3000ج – دوام كلي – بشرم والغردقة – حاصل علي شهادة انقاذ وكارنيه الاتحاد ويكون في حالة سارية – تامين صحي وتامين اجتماعي – السن من 18 : 30 سنة – مؤهل متوسط – جيش نهائي – إقامة كاملة : سكن و3وجبات ومواصلات - أسبوع إجازة – العمل ل 23 يوم - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|moawad zayan
|التليفون:
|01118346565
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|العنوان:
|المقر الرئيسي – القاهرة : 5 ابن سندر – برج السماح – الدور الإداري مقر 8 – بجوار مدرسة القبة الثانوية (( محطة مترو حمامات القبة ))- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057780
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