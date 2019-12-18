لايجار غرفتين وصالة وحمامين ومطخ بناية جديدة بمحمدبن زايدمقابل الخدمات والم

(للإيجار)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للايجار غرفتين وصالة وحمامين ومطخ بناية جديدة بمحمدبن زايدمقابل الخدمات والمدارس الايجار السنوي( 50.000 درهم ) للتواصل :- محمد عوض 0527333151 للتواصل :- عبدالمجيد 0527333157
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045791
42,000 درهم
55,000 درهم
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65,000 درهم
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