لايجار غرفتين وصالة وحمامين ومطخ بناية جديدة بمحمدبن زايدمقابل الخدمات والم

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تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للايجار غرفتين وصالة وحمامين ومطخ بناية جديدة بمحمدبن زايدمقابل الخدمات والمدارس الايجار السنوي( 50.000 درهم ) للتواصل :- محمد عوض 0527333151 للتواصل :- عبدالمجيد 0527333157
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045791
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