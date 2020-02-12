لاول مرة هتمتلك مكتب باقل مقدم فى االعاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك مكتب ادارى 26م تشطيب كامل وبالتكيفيات فى اكبر مول بالعاصمة الادارية قريب من الحى الحكومى والمدينة الرياضية واطول برج فى افريقيا بفيو مميز ع برج ايفيل باقل مقدم وباقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد مستنى ايه لتفاصيل اكتر كلمنا ع 01201135481 واستثمر فى اكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|143,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052556
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