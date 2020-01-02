لاول مرة فى بالم بيتش السخنة شاليهك بالفرش هدية

(للبيع)
|لاول مرة فى بالم بيتش السخنة شاليه دوبلكس بحديقة 170م تشطيب سوبر لوكس (4 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكى +3 حمام ) بالفرش وقريب من اكوا بارك ومارينا للصيد وسينمات وحمامات سباحة ومنطقة الحفلات عشان تقضى احلى الاوقات عندنا فى السخنة كل ده باقل مقدم وباقساط تصل الىى 9 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|347,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047442
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