لاول مرة فى التجمع الخامس شقة متشطبة استلام فورى تقسيط على 20 سنة

الحق الفرصة . وامتلك شقتك فورى فى اجمل كمبوندات التجمع الخامس . هتستلم شقتك متشطبة سوبر لوكس مساحة 125 متر . فى كمبوند شغال ومتكامل الخدمات فى الجولدن سكوير . الشقة على فيو اللاند سكيب واللاجون . سعر الوحدة مميز جدا . هتدفع مقدم 20% بس من سعر الوحدة وهتقسط باقى المبلغ على 20 سنة بفايدة 5% . ولو عايز مدة اقساط اقل ممكن تدفع برده 20% وتقسط على 7 سنين بدون اى فوايد . يلا مستنى ايه فرصة مش هتكرر كلمنا على 01061536694