لاول مرة فى التجمع الخامس شقة متشطبة استلام فورى تقسيط على 20 سنة

(للبيع)
|الحق الفرصة . وامتلك شقتك فورى فى اجمل كمبوندات التجمع الخامس . هتستلم شقتك متشطبة سوبر لوكس مساحة 125 متر . فى كمبوند شغال ومتكامل الخدمات فى الجولدن سكوير . الشقة على فيو اللاند سكيب واللاجون . سعر الوحدة مميز جدا . هتدفع مقدم 20% بس من سعر الوحدة وهتقسط باقى المبلغ على 20 سنة بفايدة 5% . ولو عايز مدة اقساط اقل ممكن تدفع برده 20% وتقسط على 7 سنين بدون اى فوايد . يلا مستنى ايه فرصة مش هتكرر كلمنا على 01061536694
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|470,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058673
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