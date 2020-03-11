لاول مرة تسهيلات تصل ل 10 سنين بدون فوايد في اكتوبر مع صبور

(للبيع)
|قسط واستلم متشطب وبالتكيفات علي 10 سنين بدون فوايد مع صبور في ارقي كمبوند في اكتوبر من شركة صبور واللي بتتميز بتصميم الرقي والبناء المتميز ولاننا بنقدملك اول مشارعنا المميزة في اكتوبر قدمنا معاه عرض سعر مميز جدا ادفع 5% وقسط علي 10 سنين بدون فوايد واختار وحدتك في كمبوند كيفن كامل الخدمات والمرافق للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الشيخ زايد- الشيخ زايد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055679
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