لاول مرة بالعاصمة الادارية هتمتلك شقة متشطبة بالكامل وبجانب الكتدرائية

بجانب الكتدرائية مباشرة امتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 قريب من مول تجارى به مجمع سينمات و مركز للطيران الحر شقتك 120 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +2 حمام + تراس ) بفيو روعة ع البحيرات الصناعية و ب 164 الف مقدم و بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه اتصل ع 01201135481 وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة