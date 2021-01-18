لاول مرة بالعاصمة الادارية هتمتلك شقة متشطبة بالكامل وبجانب الكتدرائية

(للبيع)
|بجانب الكتدرائية مباشرة امتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 قريب من مول تجارى به مجمع سينمات و مركز للطيران الحر شقتك 120 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +2 حمام + تراس ) بفيو روعة ع البحيرات الصناعية و ب 164 الف مقدم و بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه اتصل ع 01201135481 وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|164,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080499
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